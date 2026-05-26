إقتصادية الشارقة تنفذ حملات رقابية على المنشآت التجارية

الشارقة في 26 مايو / وام /كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية كافة وعلى الأنشطة المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك .وأكدت الدائرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى حيث تعمل وفق خططها لمتابعة أسواق الإمارة .

وأوضحت أن فرق الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة .شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والمستثمرين في منافذ البيع بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية .

