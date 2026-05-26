1.7 مليونا إجمالي عدد حجاج موسم حج 1447هـ

عرفات في 26 مايو /وام/ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجّا وحاجَّة، منهم مليونا و546 ألفا و655 حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160 ألفا و646 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893 ألفا و396 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 813 ألفا و905 حاجَّات.

وأوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل مليونا و485 ألفا و729 حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 54 ألفا و429 حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6497 حاجًّا وحاجَّة.

-خلا-