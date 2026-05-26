قطاع التجارة الإلكترونية في الصين يحافظ على نموه المطرد خلال 4 أشهر

بكين في 26 مايو/وام/ حافظ قطاع التجارة الإلكترونية في الصين على نموه المطرد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026

وواصل تحفيز حيوية الاستهلاك وتمكين الاقتصاد الحقيقي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية اليوم (الثلاثاء) أن الفترة من يناير إلى أبريل شهدت ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع والخدمات عبر الإنترنت في الصين بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي ما أسهم بنسبة 72.2 بالمائة في نمو إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنتجات الزراعية عبر الإنترنت زادت بنسبة 12.2 بالمائة خلال الفترة تفسها، فيما ارتفعت قيمتا معاملات التجارة الإلكترونية للمنتجات المعدنية والمنتجات الكيميائية بواقع 34.8 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي.

وعززت التجارة الإلكترونية أيضاً النمو السريع للقطاعات الخدمية كالسياحة وتقديم الطعام وقفزت المبيعات عبر الإنترنت في قطاعي السياحة وتقديم الطعام بنسبتي 33.2 بالمائة و20 بالمائة على التوالي.