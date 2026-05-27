بنغلادش تسعى إلى برنامج دعم جديد لمواجهة أزمة الطاقة

دكا في 27 مايو /وام/ يجري صندوق النقد الدولي، مفاوضات مع حكومة بنغلادش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكا، لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

و ذكر إيفو كرزنار، رئيس بعثة الصندوق في بنغلادش إن السلطات البنغلادشية طلبت برنامجا جديدا مدعوما من الصندوق ، حيث

يجري موظفو الصندوق حاليا مناقشات مع السلطات حول برنامجهم الإصلاحي وأولويات سياساتهم.

وفي مارس الماضي، أعلنت بنغلادش أنها تسعى للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز .

