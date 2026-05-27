3 قتلى إثر انهيار جزئي لجسر قيد الهدم في سيؤول

سيؤول في 27 مايو/وام/ لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انهيار جزئي لجسر علوي قديم كان يخضع لعمليات هدم في عاصمة جمهورية كوريا.

و بحسب سلطة الإطفاء الكورية وقع الحادث أثناء إجراء فحص للسلامة بعدما أوقف العمال أعمال الهدم إثر ملاحظتهم هبوطا طفيفا في جزء من الهيكل أثناء قطع الألواح الخرسانية ،مضيفة أن الضحايا سحقوا تحت الأنقاض والحطام بعد انهيار مفاجئ لجزء من سطح الجسر.

وأغلقت الشرطة وفرق الطوارئ حركة المرور حول الموقع، حيث كانت عوارض فولاذية ملتوية وألواح خرسانية محطمة تتدلى بشكل خطير من حافة الجسر العلوي.

-خلا-