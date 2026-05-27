ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 7 أعوام خلال مارس الماضي

سيجونج في27 مايو/ وام/ أظهرت بيانات حكومية اليوم "الأربعاء"، ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية بنحو 20% خلال مارس الماضي لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام مقارنة بعام 2025 في ظل ارتفاع عدد الزيجات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن عدد المواليد بلغ 25200 رضيع خلال مارس الماضي، بارتفاع نسبته 19.4% مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاء. ويعد هذا أعلى عدد مواليد يتم تسجيله منذ مارس 2019 عندما بلغ عدد المواليد 27049 رضيع.

يذكر أن عدد المواليد يرتفع منذ يوليو 2024؛ إذ بلغ عددهم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، 75013، بارتفاع نسبته 14.8% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى لعدد المواليد منذ الربع الأول لعام 2019.

وارتفع عدد الزيجات خلال مارس الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 21112.

كما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 9.4% لتصل إلى 7884 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع حالات الوفاة بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 31423 حالة خلال مارس الماضي، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان بواقع 6224.

