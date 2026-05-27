حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

عجمان في 27 مايو /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، صباح اليوم في قصر الزاهر في عجمان.

وقدّم المهنئون لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، متمنين لسموهما ‏موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي ‏القدير أن يعيدها على سموهما وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني والتبريكات من ‏الشيوخ، وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء القبائل، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات من القائد العام لشرطة عجمان، سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالقيادة العامة.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، الذين حضروا للسلام على ‏سموهما، وتهنئتهما بهذه المناسبة المباركة.‏

‏حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دوائر العدل بدار القضاء في عجمان، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، وعدد ‏من الشيوخ وكبار المسؤولين.