سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

رأس الخيمة في 27 مايو /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن، والخير، والبركات، وأن يُديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.