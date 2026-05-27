"ناسا" تكشف عن خططها لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر

واشنطن في 27 مايو /وام/ كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن خطط طموحة لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر، قد تسمح بإقامة البشر وممارستهم للعمل هناك وذلك في غضون ستة أعوام.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم، بأن القاعدة ستقام عند القطب الجنوبي للقمر، وقد تمتد مواقعها على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، وسيتم إنشاؤها على مراحل، ما سيعزز من

قدراتها بصورة تدريجية.

ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في تحقيق اكتشافات علمية جديدة، وتطوير التقنيات اللازمة لبعثات الفضاء العميق في المستقبل، بما يشمل المهمات المقررة إلى المريخ.

ويأتي المشروع بعد عمليات التحليق حول القمر القياسية التي قام بها طاقم مهمة "أرتميس 2" في أبريل الماضي، والتي شكلت خطوة حاسمة نحو عمليات الهبوط في المستقبل.

-خلا-