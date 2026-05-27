18.2 بالمائة ارتفاعا بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال الثلث الأول

بكين في 27 مايو/وام/ أظهرت بيانات رسمية صينية أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين ارتفعت بنسبة 18.2 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين، متجاوزة الزيادة المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغة 15.5 بالمائة.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم"الأربعاء" أن الشركات الصناعية، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.93 مليون دولار أمريكي)، شهدت وصول أرباحها المجمعة إلى 2.44 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى.

وأشارت إلى أنه خلال أبريل الماضي وحده، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في بنسبة 24.7 بالمائة على أساس سنوي.