إيطاليا ترفع التحذير إلى أعلى مستوى بسبب موجة حر مرتقبة

روما في 27 مايو/وام/ أصدرت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى تحذير من موجة حر مرتقبة تضرب البلاد، شمل أربع مدن رئيسية هي العاصمة روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو وسط توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في عدة مناطق غداً الخميس.

ويُشير مستوى التحذير "الأحمر" إلى احتمال تعرض جميع فئات السكان، بما في ذلك الأصحاء، لمخاطر صحية نتيجة الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة في هذا الوقت المبكر من العام.

كانت معظم أنحاء إيطاليا قد شهدت خلال الأيام الماضية أجواءً مشمسة وسماء صافية، ترافقت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الموسمية المعتادة.

وفي السياق، وقّع عمدة العاصمة روما، روبرتو جوالتيري، قراراً يتضمن سلسلة إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بموجات الحر والوقاية من الحرائق وتشمل فتح المرافق العامة الكبرى المجهزة بأنظمة تبريد أمام المواطنين خلال فترات التحذير القصوى، إلى جانب إلزام أصحاب العمل في قطاعي البناء والزراعة بتوفير فترات راحة للعاملين خلال ساعات الظهيرة في أماكن مظللة أو مكيفة، مع تأمين وسائل التهوية أو التبريد عند الحاجة.