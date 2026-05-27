حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الشارقة في 27 مايو / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الفضيلة من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن ممثلي المؤسسات التعليمية والطوائف الدينية ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم الخالصة إلى سموه بحلول عيد الأضحى المبارك العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.