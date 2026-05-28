محمد بن سلطان بن خليفة : 8 زوارق تحمل طموحات الإمارات في مونديال الفورمولا1

أبوظبي في 28 مايو / وام / أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن مشاركة الفرق الإماراتية في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، بمدينة كالياري الإيطالية من 29 إلى 31 مايو الجاري، تعد امتداداً لمسيرة التميز والحضور الإماراتي الفاعل في هذه الرياضة العالمية، من خلال 8 زوارق تمثل فرق الفيكتوري، وأبوظبي، والشارقة.

وأشار إلى أن دخول فريق الفيكتوري منافسات الموسم بصفته حامل لقب البطولة يعكس حجم العمل الاحترافي الذي يقف خلف إنجازاته، ويمنحه دافعاً إضافياً للحفاظ على الصدارة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفرق الإماراتية دائما تعد رقما صعبا في خارطة الرياضات البحرية العالمية، بفضل ما تمتلكه من كوادر وطنية وخبرات فنية متقدمة.

وأضاف أن الحضور الإماراتي القوي بهذا العدد من الزوارق يجسد التزام الدولة المستمر بدعم وتطوير الرياضات البحرية، ويعزز من مكانتها ضمن أبرز الدول المؤثرة في هذه الرياضة، ليس فقط على مستوى المنافسة، بل أيضا على صعيد التنظيم واستقطاب كبرى البطولات العالمية.

وأوضح أن انطلاقة الجولة الأولى من البطولة في إيطاليا محطة مهمة في بداية موسم حافل بالتحديات، معربا عن ثقته بقدرة الفرق الإماراتية على تحقيق نتائج مميزة، ومواصلة رفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، بما يجسد طموحات القيادة الرشيدة ويترجم مسيرة الإنجازات المتواصلة.

يذكر أن المنافسات تبدأ غدا بالفحص الفني والتسجيل ثم سباق أفضل زمن بعد غد وصولا إلى ختام الجولة الأحد المقبل مع السباق الرئيسي، واعتمد فريق أبوظبي مشاركة 3 زوارق، وفريق الشارقة 3 زوارق أيضا، بينما يشارك فريق الفيكتوري بزورقين.