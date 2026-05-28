زوارق الإمارات تنافس بقوة في افتتاح مونديال "فورمولا1" بإيطاليا

كالياري في 28 مايو / وام / تنطلق غدا منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1" بإقامة جائزة سردينيا الكبرى في مدينة كالياري الإيطالية، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، بمشاركة فرق الإمارات "فيكتوري" وأبوظبي والشارقة.

وأعلن المنظمون مشاركة 18 سائقا يمثلون 8 فرق في افتتاح موسم 2026، بعد موسم استثنائي العام الماضي امتدت فيه المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وشهد تتويج فائز مختلف في كل سباق، ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن هوية بطل جولة كالياري.

ويدخل فريق "فيكتوري" منافسات الموسم الجديد حاملاً لقبي السائقين والفرق، بعد الأداء القوي الذي قدمه في الموسم الماضي، مؤكداً حضوره على الساحة الدولية.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال تحضيرات الفريق في كالياري استعداداً لخوض 3 أيام من المنافسات، مشيراً إلى أن برنامج الجولة يبدأ غداً الجمعة بالتجارب الحرة، على أن تقام السبت التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة “السبرينت”، فيما يقام الأحد السباق الرئيسي للجائزة الكبرى.

وأوضح السميطي أن معنويات الفريق مرتفعة لمواصلة النجاحات، بعدما اطمأن على جاهزية السائقين شون تورينتي حامل لقب بطولة العالم، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم، مشيراً إلى مشاركة تورينتي وويكستروم في هذه الجولة على متن زورقي "فيكتوري"، بعد تجهيزهما وفق أعلى المعايير الفنية للمنافسة الدولية.

ويعد الأمريكي شون تورينتي، بطل العالم الحالي، من أبرز المرشحين للفوز، خاصة بعد إعلانه أن الموسم الحالي سيكون الأخير له قبل الاعتزال، ما يمنحه دافعاً إضافياً لتحقيق لقبه العالمي الخامس، كما يدخل زميله أليك ويكستروم دائرة المنافسة، بعدما حقق أول انتصار له في البطولة الموسم الماضي، وأسهم في تتويج "فيكتوري" بلقب الفرق.

من جانبه، يدفع فريق الشارقة بثلاثة زوارق ضمن تشكيلته الموسعة للموسم الجديد، بعدما نجح الفريق في تحقيق انتصارين الموسم الماضي عبر رستي وايت في الجولة الافتتاحية بإندونيسيا، وستيفان أراند في جائزة الشارقة الكبرى الختامية.

وفي المقابل، يعود السويدي جوناس أندرسون للمنافسة بدوافع كبيرة بعد خسارته اللقب العالمي في الأمتار الأخيرة من السباق الختامي للموسم الماضي، حيث يخوض الموسم الحالي تحت راية فريق أبوظبي إلى جانب مواطنه إريك ستارك، كما يضم الفريق الإماراتي راشد القمزي العائد بعد غيابه عن الموسم الماضي، والذي يسعى لترجمة إنجازاته الكبيرة في فئة الفورمولا 2 إلى نتائج قوية في بطولة الفورمولا 1.