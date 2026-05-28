مركز أدنيك أبوظبي يحصد خمس جوائز عالمية في "إيفنتكس 2026"

أبوظبي في 28 مايو / وام / حصد مركز أدنيك أبوظبي خمس جوائز عالمية ضمن "إيفينتكس 2026"، التي تعد من أبرز وأشهر الجوائز المتخصصة في قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والتجارب التسويقية حول العالم، في إنجاز جديد يعكس مكانته الرائدة على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، تأكيداً لريادة إمارة أبوظبي كوجهة دولية لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة.

شملت الجوائز الخمس التي حصدها مركز أدنيك أبوظبي ضمن تصنيف جوائز "إيفنتكس 2026" العالمية، جائزة "أفضل مركز فعاليات مستدام على مستوى العالم"، تقديراً لجهوده الرائدة في مجال الاستدامة وتشغيل مرافقه بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة، وجائزة "أفضل مركز معارض"، وجائزة "أفضل وجهة لحفلات الزفاف"، وجائزة "أفضل وجهة للفعاليات الرياضية"، إلى جانب جائزة "أفضل مركز مؤتمرات".

وتعكس هذه الجوائز التنوع الاستثنائي في قدرات مركز أدنيك أبوظبي، وتميزه عالمياً في استضافة وإدارة مختلف أنواع الفعاليات، بدءاً من المعارض والمؤتمرات الكبرى وصولاً إلى الفعاليات الرياضية وحفلات الزفاف، وفق أعلى المعايير العالمية في التشغيل والاستدامة وتجربة العملاء.

وكشفت «إيفنتكس 2026، المصنفة كأبرز الجوائز العالمية المتخصصة في قطاع الفعاليات والتسويق التجريبي، عن الفائزين في دورتها الـ 16، وذلك بعد نسخة استثنائية شهدت مشاركة قياسية بلغت 1,405 مشاركات من 58 دولة حول العالم.

وتضم لجنة تحكيم جوائز «إيفنتكس 2026» 251 خبيراً ومتخصصاً من 43 دولة، يمثلون نخبة من أبرز القيادات في قطاع الفعاليات والتسويق التجريبي على مستوى العالم، بمن فيهم رؤساء وكالات وجمعيات مهنية ومكاتب مؤتمرات وزوار، إلى جانب قيادات إبداعية وصحفيين متخصصين.

وتضم اللجنة ممثلين عن مؤسسات وعلامات تجارية عالمية مرموقة مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وفينانشيال تايمز، وكوكاكولا، وسامسونج، وسيلزفورس، وسيمنز، فيما ضمت دورة العام الجاري 14 عضواً للجنة التحكيم للإشراف على عملية التقييم وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتغطي الجوائز مجموعة واسعة من الفئات التي تكرّم التميز والابتكار في مختلف جوانب صناعة الفعاليات، بما في ذلك الفعاليات، وتجارب العلامات التجارية، والتسويق والاتصال والإستراتيجية، والوكالات وفرق العمل، والوجهات ومواقع استضافة الفعاليات، وتكنولوجيا الفعاليات، وإنتاج الفعاليات، ما يعكس المكانة العالمية لهذه الجوائز وأهمية الإنجازات التي حققها مركز أدنيك أبوظبي بفوزه بخمس جوائز عالمية في نسخة عام 2026.

وتشمل معايير تقييم الجهات المشاركة: الإبداع والابتكار، لقياس إلى أي حد الأفكار المشاركة مبتكرة ومتميزة وتثبت قدرتها على تقديم مفاهيم جديدة؛ والتخطيط والتنفيذ، لتقييم جودة تنظيم الفعاليات وإستراتيجية التشغيل وكفاءة تنفيذ الحدث؛ إضافة إلى الفاعلية والنتائج، والتي تقيس الأثر الملموس للفعالية استناداً إلى بيانات وإحصاءات محددة، بما في ذلك مدى الوصول إلى الجمهور وتحقيق الأهداف المنشودة.

وبهذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": "تُجسد هذه الجوائز المكانة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، كما يعكس هذا الإنجاز العالمي الدور الاستثنائي لمركز أدنيك أبوظبي في استضافة وإنجاح أهم وأبرز الفعاليات الكبرى على مستوى العالم، في مؤشر واضح للثقة الكبيرة التي يوليها شركاؤنا وعملاؤنا من مؤسسات وأفراد في تنظيم فعاليات ضخمة ومتنوعة، بفضل مرافق مركز أدنيك أبوظبي المتقدمة، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، مؤكداً أن المركز يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والنمو والتوسع، عبر دعم القطاعات المختلفة على مستوى العالم.

وأضاف الظاهري: "في مجموعة (أدنيك)، نرى في هذا التقدير العالمي مسؤولية كبيرة لنواصل التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لشركائنا في قطاع المعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال، موضحاً أن المجموعة تواصل تنفيذ إستراتيجياتها الطموحة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنويع ضمن قطاعاتها الأساسية، وتسريع وتيرة النمو والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة، بما يدعم مستهدفات رؤية أبوظبي الاقتصادية، ويعزز مساهمة المجموعة في دفع النمو المستدام لاقتصاد الإمارة.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: "إن هذا الإنجاز العالمي يجسد الحضور القوي لمركز أدنيك أبوظبي ضمن قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات على مستوى العالم، كما يعكس التميز والابتكار والريادة التي تواصل مجموعة "أدنيك" ترسيخها عبر مرافقها المتطورة وخدماتها المتكاملة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف أن هذه المكانة وصل إليها مركز أدنيك أبوظبي بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة لتقديم معايير هي الأفضل عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات، فضلاً عن الإمكانات الهائلة التي يعمل عليها فرق عمليات وتشغيل احترافية ووفق منهجية تستخدم أحدث أساليب إدارة الفعاليات.

وتُعد مجموعة "أدنيك" من أكثر المجموعات تنوعاً في دولة الإمارات، حيث تدير محفظة أعمال متكاملة تشمل مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والفنادق، والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام، إلى جانب تطوير وإدارة الأصول الإستراتيجية الدولية.

وتدير المجموعة أربعة مراكز كبرى وعلى رأسهم مركز أدنيك أبوظبي، وهو أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين ومركز "إكسل لندن" في المملكة المتحدة، ومركز تصميم الأعمال، كما تتميز بقدرتها على تقديم خدمات ومرافق عالمية المستوى تدعم استضافة العديد من الفعاليات المتزامنة، بما يعكس الإمكانات التشغيلية المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها.

وتواصل مجموعة "أدنيك" ترسيخ مكانتها العالمية من خلال التوسع في قطاعات إستراتيجية جديدة، وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع سياحة الأعمال والترفيه في أبوظبي، بما يواكب مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمعارض، والمؤتمرات، والسياحة، والثقافة.

جدير بالذكر، إن جوائز "إيفينتكس 2026" أطلقت في العام 2009، وتهدف إلى تكريم التميز والإبداع والابتكار في صناعة الفعاليات وتجارب المتعاملين والتسويق، حيث تستقطب سنوياً مشاركات من كبرى الشركات والمؤسسات ومراكز المعارض والوجهات العالمية، وتشمل فئات الجوائز قطاعات متعددة من أبرزها؛ مراكز المعارض والمؤتمرات، والفعاليات الرياضية والترفيهية، والاستدامة في الفعاليات، وتجارب الزوار والمتعاملين، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والابتكار في صناعة الفعاليات، والوجهات السياحية، ووجهات الزفاف.

وتحظى "إيفينتكس" بمكانة عالمية مرموقة لأن تقييمها يعتمد على لجنة تحكيم دولية تضم خبراء ومتخصصين في صناعة الفعاليات والتسويق والاتصال وتجارب الزوار من مختلف دول العالم.

