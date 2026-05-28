أمريكا تزيد المخصصات المالية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا

نيويورك في 28 مايو / وام / أعلنت الولايات المتحدة، عن مواصلة استجابتها السريعة والشاملة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بالتنسيق مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشار بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم إلى أن الحكومة الأميركية تواصل العمل مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لاحتواء تفشي المرض عند مصدره ومنع انتشاره دوليا.

وأكد على أن الولايات المتحدة، أنشأت صفحة معلومات مخصصة بشأن إيبولا لتسهيل وصول الأميركيين إلى أحدث المعلومات المتعلقة بالسفر وتطورات تفشي المرض.

ونوه بأنه وفي إطار دعم الولايات المتحدة للاستجابة الإقليمية، ستقوم كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي، بتوسيع عمليات شراء وتوزيع معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية لحماية العاملين في القطاع الصحي في المناطق المتضررة وعالية الخطورة.

كما ستعمل هذه المنظمات وغيرها من الجهات المعنية على تعزيز إجراءات الفحص الصحي في نقاط الدخول الإقليمية، بما يشمل المطارات والمعابر البرية والمائية الرئيسية، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية وتحسين أنظمة المراقبة لرصد واكتشاف والإبلاغ عن الإصابات الجديدة، كما ستقوم هذه المنظمات أيضا بتوسع عمليات تتبع المخالطين وأنشطة المراقبة المجتمعية لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا للفيروس ومنع مزيد من الانتشار.

وأضافت الوزارة أن مؤسسة "إف إتش آي 360" ستزيد من شراء وتوزيع أدوات الفحص المخبري، إلى جانب دعم النقل الآمن للعينات بهدف تحسين قدرات الكشف عن الإصابات وتحديد الحالات الجديدة.

وأكد بيان وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الالتزام الجديد البالغ 80 مليون دولار رفع إجمالي المساعدات الثنائية الأميركية المخصصة للاستجابة لتفشي إيبولا إلى أكثر من 112 مليون دولار خلال أقل من أسبوعين.

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية عن تخصيص 50 مليون دولار إضافية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لتمويل إنشاء ما يصل إلى 50 عيادة مخصصة للاستجابة لإيبولا في المناطق المتضررة.

وأوضح البيان أن فرق الاستجابة المدعومة من وزارة الخارجية انتشرت في عشرات من المرافق الصحية في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعمل على تعزيز قدرات مراكز علاج إيبولا ووحدات العبور الخاصة بالمصابين في المناطق المتأثرة.

واختتم البيان بإعلان الخارجية الأمريكية عن تقديم نحو 300 مليون دولار عبر صناديق "أوتشا" المجمعة لدعم الجهود الإنسانية الأوسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.