خيرية الشارقة توزع 25 ألف أضحية على ربع مليون مستفيد

الشارقة في 28 مايو / وام / نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الأضاحي لهذا العامووزعت 25,000 أضحية نيابة عن المحسنين الذين أوكلوا للجمعية أداء الشعيرة وتوزيع اللحوم على مستحقيها، مستهدفةً 250 ألفا داخل الدولة وفي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في أجواء من البهجة والتراحم المجتمعي.

وشهد المشروع توزيع 4,000 أضحية داخل الدولة، من خلال المقر الرئيسي للجمعية في مدينة الشارقة، إلى جانب فروعها في البطائح، والمدام، والذيد، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، حيث تم تسليم اللحوم مباشرةً للأسر المتعففة والمستحقين المدرجين في كشوف الجمعية، وفق آليات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها.

أما خارج الدولة، فقد وزعت الجمعية 21,000 أضحية في 51 دولة بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشروع الأضاحي يمثل أحد أهم البرامج الموسمية التي توليها الجمعية عناية خاصة، لما له من أثر إنساني مباشر في تحقيق التكافل المجتمعي.