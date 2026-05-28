الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تعتمد إجراءات صحية موحدة لمكافحة خطر فيروس إيبولا

نيويورك في 28 مايو / وام / أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي بيان مشترك صادر عن حكومات الدول الثلاث، اليوم ، أكد أن هذه المقاربة المنسقة تهدف إلى حماية المواطنين والملايين من الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال البطولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حركة السفر والتجارة عبر الحدود.

وشدد البيان على أن صحة وسلامة جميع الأشخاص في المنطقة تمثل أولوية قصوى للدول الثلاث، وذلك في وقت تستعد فيه أمريكا الشمالية لاستقبال العالم خلال منافسات كأس العالم 2026.

