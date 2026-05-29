انخفاض الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في كوريا

سيؤول في 29 مايو /وام/ انخفض الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في المنشآت بجمهورية كوريا في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.6% على أساس شهري في الشهر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وانخفض الناتج في قطاع التعدين والتصنيع، وهو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق، بسبب الأداء الضعيف لصناعة السيارات التي انخفض إنتاجها بنسبة 10%، بينما ارتفع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 3.1%.

وانخفض قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، على الرغم من أن قطاع المعلومات والاتصالات قفز بنسبة 4.3%.

وتراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر للإنفاق الخاص، بنسبة 3.6% خلال الفترة المذكورة.

وتراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 3.6% على أساس شهري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الاستثمار في صناعة الطيران.

