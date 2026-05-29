تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية

عواصم في 29 مايو /وام/ واصل ⁠الدولار تراجعه أمام العملات الرئيسية اليوم في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، عقب تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبلغ اليورو 1.1653 دولار ‌مرتفعا 0.03 بالمئة حتى الآن في التعاملات الآسيوية، في حين ⁠لم يطرأ تغير يذكر على ​الجنيه

الإسترليني مستقرا عند 1.3445 دولار. وسجل ⁠الدولار الأسترالي 0.7164 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5946 ⁠دولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس ⁠أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، تغير يذكر مستقرا عند 98.997 بعد انخفاضه 0.2

بالمئة أمس الخميس. ويتجه الآن ⁠لإنهاء مكاسب دامت ​أسبوعين مختتما تعاملات الأسبوع على تراجع ⁠نسبته 0.3 بالمئة.

وارتفع الين إلى 159.27 مقابل الدولار مع تراجع العملة الأمريكية، مبتعدا عن مستوى 160 ​الذي دفع في السابق السلطات

اليابانية إلى التدخل لدعم العملة.

