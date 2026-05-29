ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد مخاوف التضخم

عواصم في 29 مايو/وام/ ارتفعت ⁠أسعار الذهب قليلا اليوم ، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

و زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ​4512.79 دولار للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن النفيس نحو 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4543.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 76.17 دولار للأوقية، وزاد ​سعر

البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1926.18 دولار، ⁠وكسب البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1380.94 دولار.

