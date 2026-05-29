ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد مخاوف التضخم

عواصم في 29 مايو/وام/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم ، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.
و زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4512.79 دولار للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن النفيس نحو 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4543.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 76.17 دولار للأوقية، وزاد سعر
البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1926.18 دولار، وكسب البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1380.94 دولار.
