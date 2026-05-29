شرطة دبي تنظم فعاليات العيد العمالية لـ30 ألف مشارك

دبي في 29 مايو / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية وبالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات بدبي والإدارة العامة لمراكز الشرطة، فعاليات “العيد العمالية” في مناطق السطوة والقوز وجبل علي والمحيصنة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات والثقافات.

وتضمنت الفعاليات برامج رياضية وترفيهية وثقافية وتوعوية .

وأكدت السيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الإنسانية والتسامح والتلاحم المجتمعي وإسعاد مختلف فئات المجتمع .