ذهبيتان للإمارات في بطولة آسيا لألعاب القوى بهونغ كونغ





هونغ كونغ في 29 مايو/ وام/توج منتخب الإمارات لألعاب القوى اليوم بذهبيتي سباقي 400 متر للرجال والسيدات في بطولة آسيا ال 22 تحت 20 عاما بهونغ كونغ، والمقامة حاليا حتى الأول من يونيو المقبل، ليرفع رصيده إلى 3 ميداليات بعد فوز اللاعبة سلمى هيثم المري ببرونزية المطرقة للسيدات أمس.





ونجح اللاعب سليمان عبدالرحمن في إحراز الذهبية الأولى في نهائي سباق 400 متر رجال بزمن" 44.85 " ثانية، ليحقق رقم البطولة الجديد، إلى جانب أفضل رقم شخصي، ويصبح أول عداء يسجل معدلا تحت حاجز ال 45 ثانية في البطولة، وحصد العداء القطري محمد كالا الفضية محققا 45.19 ثانية، ومواطنه يوسف عبدالعزيز البرونزية بزمن قدره 45.58 ثانية.





وجاءت الذهبية الثانية في نهائي سباق 400 متر سيدات عبر العداءة أمينات قمر الدين، مسجلة 52.72 ثانية،" أفضل رقم شخصي جديد"، بينما حصدت الفضية العداءة التايوانية يي سين تشين بزمن قدره 53.16 ثانية، والبرونزية العداءة الهندية نيرو باثاك، بزمن قدره 53.23 ثانية.





كما حققت عداءة منتخبنا الوطني عائشة طارق محمد المركز الخامس، بزمن قدره 54.27 ثانية، بعد منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة للسباق مع صاحبة المركز الرابع، العداءة الهندية تاهورا خاتون" 53.93" ثانية.





وقال اتحاد الإمارات لألعاب القوى إن العداء سليمان عبدالرحمن حقق الإنجاز الأبرز في المنافسة بعد تحطيم رقم البطولة الذي كان مسجلاً باسم الصيني أييليكسيير وومايير" 45.53 " ثانية منذ نسخة 2024، ليضع اسمه في سجل الأرقام القياسية للبطولة القارية.





وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن ذهبيتي منتخبنا الوطني في سباقي 400 متر لفئتي الرجال والسيدات، تجسدان دعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، واهتمام اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة بتطوير قدرات المنتخبات الوطنية، وتاتي تتويجا لرؤية الاتحاد الاستراتيجية في تأسيس أبطال المستقبل.





وأشار إلى أن الإنجاز يكتسب أهمية كبيرة في ظل مشاركة نخبة الأبطال من الدول الآسيوية العريقة بتاريخها في سباقات ألعاب القوى، كما أنه يؤكد القيمة النوعية لأبطال وبطلات الإمارات، وقدراتهم التنافسية العالية لرفع علم الدولة على منصات التتويج.