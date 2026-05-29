تراجع التضخم في ألمانيا إلى2.7% في مايو بدعم من انخفاض أسعار الطاقة

برلين في 29 ⁠مايو /وام/ تباطأ التضخم في ألمانيا خلال شهر مايو الجاري بدعم من تراجع أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في ألمانيا اليوم (الجمعة) انخفاض التضخم إلى2.7 بالمائة مقارنة بـ ‌2.9 ⁠بالمائة خلال شهر أبريل الماضي.

وجاء التراجع في الرقم الإجمالي مدفوعا بتراجع ⁠وتيرة تضخم أسعار الطاقة إلى 6.6 بالمائة في ⁠مايو من 10.1 بالمائة خلال شهر أبريل نتيجة قرار خفض الضرائب ⁠على ​الوقود الذي اتخذته ⁠الحكومة للتخفيف من ارتفاع الأسعار .

في غضون ذلك، صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.5 بالمائة في مايو ​من ‌2.3

بالمائة خلال أبريل.