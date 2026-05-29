موجة حرّ غير مسبوقة تجتاح مناطق واسعة في فرنسا

باريس في 29 مايو/وام/ حطمت قرى وبلدات عدة في فرنسا أرقاما قياسية في درجات الحرارة خلال شهر مايو الجاري في ظل موجة حر مبكرة غير مسبوقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) إن مناطق واسعة من فرنسا سجلت رقما قياسيا شهريا واحدا على الأقل، سواء في درجات الحرارة الدنيا أو القصوى واصفا ذلك بأنه أمر هائل.

وأوضح ماتيو سوريل عالم المناخ في الهيئة أنه جرى تسجيل نحو 109 أرقام قياسية لدرجات الحرارة الدنيا الشهرية و266 رقًما قياسيا لدرجات الحرارة القصوى الشهرية بين يومَي السبت والأربعاء الماضيين.

وسجلت فرنسا رقما قياسيا وطنيا لدرجات الحرارة في شهر مايو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما بلغ متوسط الحرارة على المستوى الوطني 24,9 درجة مئوية يوم الثلاثاء الماضي فيما بلغت يوم الخميس في مدينة أنغوليم في جنوب غربي فرنسا 37,8 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في أيّ منطقة فرنسية خلال مايو.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن من بين 51 موجة حر سُجلت على مستوى البلاد منذ العام 1947، حدثت 34 موجة منذ العام 2000 و26 موجة منذ العام 2011.