هبوط كبسولة العودة لمركبة الفضاء الصينية "شنتشو-22" وعلى متنها 3 رواد

جيوتشيوان (الصين) في 29 مايو /وام/ هبطت كبسولة العودة لمركبة الفضاء الصينية "شنتشو-22"، مساء اليوم (الجمعة) في موقع "دونغفنغ" للهبوط بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، حاملة على متنها رواد فضاء مركبة "شنتشو-21" الثلاثة؛ تشانغ لو، وو في، وتشانغ هونغ تشانغ وذلك بعد أن أتموا مهمتهم الفضائية بنجاح.

وذكرت "وكالة الفضاء المأهول الصينية" الوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتخطيط برنامج رحلات الفضاء البشرية الصينية أن رواد الفضاء الثلاثة عادوا إلى الأرض بعدما حققوا رقماً قياسياً جديداً لأطول فترة إقامة في الفضاء يقضيها رواد فضاء صينيون وهم في حالة صحية جيدة، مؤكدة أن المهمة الفضائية لمركبة "شنتشو-21" تكللت بنجاح كامل بعد أن أنجز الطاقم الفضائي خلال فترة تواجدة مهام علمية وتشغيلية مختلفة، بدأت من معالجة ونقل البيانات التجريبية، وصولاً إلى نقل الإمدادات المتبقية.

