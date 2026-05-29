فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا1

كالياري في 29 مايو /وام/ تصدر الأمريكي شون تورينتي، سائق فريق فيكتوري، التجارب الحرة الثانية التي أقيمت مساء اليوم في مدينة كالياري الإيطالية، ضمن منافسات جائزة سردينيا الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا1 للزوارق السريعة لموسم 2026.

وتتواصل المنافسات غداً السبت بالتصفيات التأهيلية الرسمية وسباقات السرعة "السبرينت"، على أن يقام السباق الرئيسي يوم الأحد المقبل.

وواصل تورينتي، حامل لقب بطولة العالم للسائقين، تألقه في مستهل الموسم، بعدما سجل على متن "زورق فيكتوري 1" أفضل زمن في التجارب الحرة الثانية بلغ 45.217 ثانية، في إطار سعيه لقيادة فريق فيكتوري للحفاظ على لقب بطولة العالم للفرق.

وجاء زميله السويدي أليك ويكستروم، قائد "زورق فيكتوري 3"، في المركز الخامس بفارق 1.55 ثانية عن الصدارة.

وحل رستي وايت، سائق فريق الشارقة، في المركز الثاني بزمن 45.683 ثانية، تلاه الإيطالي ألبرتو كامباراتو، سائق فريق كامباراتو ريسنج، في المركز الثالث بزمن 46.464 ثانية، ثم ستيفان أراند في المركز الرابع بزمن 46.736 ثانية.

كان تورينتي قد بدأ التجارب الحرة الأولى بتحفظ، مكتفيا بالمركز الخامس بزمن 51.330 ثانية، قبل أن يرفع وتيرة الأداء في الحصة الثانية ويؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز الأولى.

ويشارك في جائزة سردينيا الكبرى 18 سائقاً يمثلون 8 فرق، بينها 3 فرق إماراتية هي فيكتوري، وأبوظبي، والشارقة.

ويشهد موسم 2026 إقامة 7 جولات رئيسية في 5 دول مختلفة، تستمر منافساتها حتى ديسمبر المقبل.