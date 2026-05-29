2.3% نموا في اقتصاد البرتغال خلال الربع الأول

لشبونة في 29 مايو/وام/ حقق اقتصاد البرتغال نموا بمعدل 2.3% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 1.9 % خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم أن الطلب المحلي في البرتغال سجل نموا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بمعدل 4.1 % سنويا مقابل 3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

و زادت صادرات البرتغال بمعدل 1.7 % بعد تراجعها بمعدل 0.5 % خلال الفترة نفسها في حين زادت الواردات بنسبة 5.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكشف المكتب أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في البرتغال ظل مستقرا إلى حد كبير في مايو الحالي وبلغ 3.27% مقابل 3.35% خلال أبريل الماضي وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 13.15%.

فيما استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة الأشد تقلبا عند مستوى 2.20 %.

