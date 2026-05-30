مصرع 18 شخصا وإصابة 29 إثر حادث سير شرقي أفغانستان

كابول في 30 مايو وام/ لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون إثر حادث سير شرقي أفغانستان.

وذكر مكتب الإعلام والعلاقات العامة في إقليم لاجمان، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من منطقة سورخكانو، عندما انقلبت مركبة تقل لاجئين عائدين على الطريق السريع كابول-جلال آباد شرقي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت أفغانستان في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حوادث السير، نتيجة تدهور البنية التحتية للطرق بعد عقود من الحرب، إلى جانب القيادة المتهورة، وضعف الالتزام بقواعد المرور، ونقص إجراءات السلامة.

