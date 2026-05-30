انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بمالطا

فاليتا في 30 مايو /وام/ انطلقت اليوم (السبت) عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في مالطا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب العمال الحاكم يتجه نحو الفوز بولاية رابعة.

كان رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا قد دعا إلى ​انتخابات مبكرة في البلاد بعد أربع سنوات فقط من ولايته الحالية ومدتها خمس سنوات، وأرجع ذلك إلى تحديات مستقبلية تواجهها مالطا نتيجة الوضع الدولي.

يعد اقتصاد مالطا من بين الأفضل أداء في ‌الاتحاد ⁠الأوروبي إذ نما بنسبة أربعة بالمائة العام الماضي، مع ‌انخفاض معدل التضخم والقضاء على البطالة.. ⁠وجرى تثبيت أسعار الكهرباء ​والوقود لنحو 10 ⁠سنوات، مما يجعلها الأدنى في أوروبا.