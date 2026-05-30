فرق إنقاذ تايلاندية تنجح في إخراج 5 أشخاص من كهف غمرته المياه في لاوس

فينتيان (لاوس) في 30 مايو/ وام/ نجحت فرق إنقاذ تايلاندية في إخراج أربعة أشخاص كانوا محاصرين في كهف غمرته المياه في لاوس.
تأتي هذه العملية بعد ساعات من إنقاذ رجل آخر من الكهف المغمور بالمياه مساء أمس (الجمعة) والخمسة الذين تم إنقاذهم ضمن سبعة من مواطني لاوس دخلوا الكهف في إقليم سايسومبون بحثا عن الذهب لكن تقطعت بهم السبل وظلوا عالقين به منذ ما يزيد على أسبوع.
وشهدت عملية الإنقاذ جهوداً مكثفة من فرق متخصصة عملت في ظروف صعبة بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف، فيما تتواصل المساعي للوصول إلى الشخصين المتبقيين وإخراجهما بأمان.