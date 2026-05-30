فرق إنقاذ تايلاندية تنجح في إخراج 5 أشخاص من كهف غمرته المياه في لاوس

فينتيان (لاوس) في 30 مايو/ وام/ نجحت فرق إنقاذ تايلاندية في إخراج أربعة أشخاص ​كانوا محاصرين في كهف غمرته المياه في لاوس.

تأتي هذه ‌العملية ⁠بعد ساعات ‌من ⁠إنقاذ رجل ​آخر ⁠من الكهف المغمور بالمياه ⁠مساء أمس (الجمعة) والخمسة ⁠الذين تم إنقاذهم ضمن سبعة ⁠من ​مواطني ⁠لاوس دخلوا الكهف في إقليم سايسومبون بحثا عن الذهب ​لكن تقطعت ‌بهم السبل ​وظلوا عالقين به منذ ​ما يزيد ⁠على أسبوع.

وشهدت عملية الإنقاذ جهوداً مكثفة من فرق متخصصة عملت في ظروف صعبة بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف، فيما تتواصل المساعي للوصول إلى الشخصين المتبقيين وإخراجهما بأمان.