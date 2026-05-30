الإمارات تحصد ذهبيتين وترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20

هونغ كونغ في 30 مايو/وام/توج منتخب الإمارات لألعاب القوى اليوم بذهبيتين جديدتين في سباقي 400 متر للسيدات، و200 متر للرجال في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاما التي تحتضنها هونغ كونغ وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل، ليرفع رصيده إلى 5 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وبرونزية.

فقد أحرزت العداءة مريم كريم الميدالية الذهبية في نهائي سباق 400 متر للسيدات بزمن قدره 56.93 ثانية، لتحقق أفضل رقم شخصي لها وسط منافسة قوية من نخبة العداءات على مستوى القارة.

وحصدت العداءة تشن يو ليو من تايبيه الصينية الفضية بزمن قدره 59.46 ثانية، وجاءت ثالثة العداءة الكازاخستانية مارغريتا كوسينوفا بزمن قدره 1:01:06 دقيقة.

وجاءت الذهبية الثانية عبر العداء عبدالقدوس أحمد علي في نهائي سباق 200 متر رجال بعد أداء مميز أنهاه بزمن 20.85 ثانية، محققًا أفضل رقم شخصي جديد، برغم مواجهة الرياح المعاكسة (-1.6 م/ث)، وأحرز الفضية العداء الصيني جينشين تشين بزمن قدره 21.12 ثانية، والبرونزية كانت من نصيب العداء السريلانكي ساديو ويمانسا راجاكارو، بزمن قدره 21.13 ثانية.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الإنجاز الجديد يضاف إلى النتائج المميزة التي حققها المنتخب في البطولة حتى يومها قبل الأخير، مشيدا بالمستوى المتطورة للعداءة مريم كريم وقدرتها على تصدر السباق بفارق زمني مميز بين المشاركات،.

وأوضح أن العداء عبدالقدوس أحمد علي فرض سيطرته على السباق وحقق المركز الأول عن جدارة، ليؤكد مكانته المميزة ضمن أبرز العدائين الشباب في القارة الآسيوية.. واقترب من حاجز الـ20.80 ثانية رغم الظروف الفنية الصعبة للسباق.