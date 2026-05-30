الإمارات تشارك بـ11 لاعباً ولاعبة في بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو

أبوظبي في 30 مايو/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة (أولان باتور جراند سلام) 2026، التي ينظمها الاتحاد المنغولي تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة في الفترة من 19 إلى 21 يونيو المقبل، بمشاركة 55 دولة.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن القائمة تضم 11 لاعبا ولاعبة هم سيمون قسطنطين، تحت 60 كجم، ونارمند بيان، تحت 66 كجم، وناجي يزبيك ومحمد بيك تحت 73 كجم، وعمر جاد، وطلال شفيلي تحت 81 كجم، وأرام جورجيان، تحت 90 كجم، وظفار كوسوف، تحت 100 كجم، وعمر معروف، فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي وزن 52 كجم، واليزا ليتيف تحت 78 كجم.

ونوه إلى أن البعثة يرأسها الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكروف وطاقمه المساعد، مشيرا إلى إجراء قرعة البطولة يوم 18 يونيو المقبل.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن البطولة تكتسب أهمية نوعية ضمن أجندة المنتخب الوطني بمحطات المنافسة في البطولات المقررة بإشراف الاتحاد الدولي، في ظل مشاركة المنتخبات الكبرى عالميا، بما يعزز الخبرات التنافسية للاعبين واللاعبات.