"أنثروبيك" تعتلي قمة شركات الذكاء الاصطناعي بقيمة 965 مليار دولار بعد تمويل ضخم

واشنطن في 30 مايو/ وام / اعتلت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أنثروبيك" قمة مشهد الشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي لتصبح اللاعب الأكثر قيمة في وادي السيليكون، وذلك إثر نجاحها في جمع تمويل إضافي بقيمة 65 مليار دولار.

ودفعت جولة التمويل هذه القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 965 مليار دولار، مما مكنها من التفوق على جميع منافسيها، وفي مقدمتهم منافسها الرئيسي شركة "أوبن إيه آي" المطورة لنموذج "شات جي بي تي".

وشهدت قيمة "أنثروبيك" تضاعفا يقارب ثلاث مرات منذ تقييمها السابق البالغ 380 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، في حين تم تقييم شركة "أوبن إيه آي" المنافسة، التي أطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية في عام 2022 عبر إصدارها "شات جي بي تي"، بنحو 730 مليار دولار مؤخراً عقب جولة تمويلها الخاصة.

ويعزى جزء كبير من هذا النمو الاستثنائي إلى الطلب المتزايد على منتجات "كلود" للذكاء الاصطناعي التي تطورها "أنثروبيك"، ولا سيما مساعد البرمجة المعروف باسم "كلود كود".

وأكدت الشركة أنها تحقق في الوقت الراهن إيرادات سنوية تبلغ 47 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بإيراداتها البالغة 30 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري، ونحو 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية المسجلة في العام الماضي.

