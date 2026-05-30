البطائح بطلا لدوري كرة قدم الصالات

دبي في 30 مايو / وام / توج نادي البطائح بطلا لمسابقة دوري كرة قدم الصالات للموسم 2025-2026 بعد فوزه على نادي خورفكان بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في دبي.

سجّل أهداف البطائح، عبدالله المهيري، وجوستافو مارتينس، وراشد علي، بينما سجل هدف خورفكان، حسين مال الله.

حضر المباراة إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة الصالات، وسلّم الميداليات الذهبية ودرع البطولة للاعبين والجهاز الفني والإداري لنادي البطائح.

يذكر أن هذا هو اللقب الخامس لفريق البطائح بمسابقة دوري كرة قدم الصالات، حيث سبق له التتويج بالبطولة في مواسم 2019-2020 و2021-2022 و2023-2024 و2024-2025، كما نجح خلال الموسم الحالي 2025-2026 في تحقيق الثنائية بعد تتويجه أيضاً بلقب كأس الإمارات لكرة الصالات.