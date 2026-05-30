النصر يفوز على شباب الأهلي ويتوج بكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة

دبي في 30 مايو / وام / توج نادي النصر بطلا لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026، بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 89-86 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

ورفع النصر رصيده إلى 7 ألقاب في البطولة، محققاً لقبه الثاني خلال الموسم الحالي بعد تتويجه بكأس الإمارات.

وعقب المباراة، توّج سعادة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو شباب الأهلي الميداليات الفضية.

وأكد الفردان نجاح البطولة على المستويين الفني والتنظيمي، مشيداً بالمستويات التي قدمتها الفرق المشاركة طوال مشوار المنافسات.

وقال: نهنئ نادي النصر بمناسبة فوزه بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما نثمن الأداء المتميز الذي قدمه شباب الأهلي وبقية الفرق المشاركة، مشيرا إلى أن المباريات عكست حجم التطور الذي تشهده كرة السلة الإماراتية، بما يؤكد نجاح جهود الاتحاد في تطوير المسابقات وتعزيز التنافسية بين الأندية.