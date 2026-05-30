زوارق الإمارات تحسم سباق السرعة.. و"فيكتوري" أول المنطلقين في "جائزة سردينيا"

كالياري في 30 مايو / وام / واصل فريق فيكتوري تألقه في افتتاح منافسات جائزة سردينيا الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة 2026، بعدما تصدر سائقه شون تورينتي التصفيات التأهيلية الرسمية التي أقيمت مساء اليوم في مدينة كالياري الإيطالية، لينطلق من المركز الأول في السباق الرئيسي المقرر غداً.

وسجل تورينتي، على متن زورق "فيكتوري 1"، أفضل زمن في التصفيات بلغ 42.533 ثانية، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على لقب الجولة الافتتاحية، فيما حل زميله أليك ويكستروم، قائد زورق "فيكتوري 3"، في المركز التاسع بزمن 44.191 ثانية.

وشهدت التصفيات حضوراً قوياً للفرق الإماراتية، إذ جاء رستي وايت من فريق الشارقة في المركز الثاني بزمن 42.727 ثانية، تلاه زميله ستيفان أراند في المركز الثالث بزمن 42.807 ثانية، بينما احتل جرانت تراسك من فريق الشارقة المركز السادس بزمن 43.297 ثانية.

ومن فريق أبوظبي، جاء يوناس أندرسون في المركز العاشر بزمن 44.257 ثانية، فيما حل إريك ستارك في المركز الرابع عشر بزمن 46.645 ثانية، وراشد القمزي في المركز الخامس عشر بزمن 46.980 ثانية.

وعلى صعيد سباقات السرعة "السبرينت"، أكمل تورينتي ثنائية التفوق بعدما توج بلقب السباق الأول، ليحصد أول 10 نقاط في رصيده خلال الموسم الجديد.

ونجح تورينتي في إنهاء السباق المكون من 17 لفة في المركز الأول، متقدماً على بيتر مورين سائق فريق الصين الذي حل ثانياً، فيما جاء البولندي بارتيك مارتشليك سائق فريق ستروموي ريسينغ في المركز الثالث.

وأشاد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة "فيكتوري"، بالأداء المتميز الذي قدمه شون تورينتي في افتتاح الموسم، مؤكداً أن تصدر التصفيات الرسمية والفوز بسباق السرعة يعكسان حجم الاستعدادات والجاهزية الفنية التي دخل بها الفريق منافسات البطولة.