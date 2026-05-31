انفجار نيزك بقوة 300 طن "تي إن تي" يهز شمال شرق الولايات المتحدة

واشنطن في 31 مايو /وام/ انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة يوم السبت ، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار .

وأثار دوي الانفجارات المفاجئة الناجمة عن تحطم النيزك ذعر السكان، فيما أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة الانفجار كانت هائلة لدرجة أنها تسببت في اهتزاز منازل.

وأوضحت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في تصريحات إن كرة النار تفتّتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير .

وأضافت أن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي، موضحة أن الطاقة المنبعثة عند تفتت النيزك تعادل حوالي 300 طن من مادة "تي إن تي"، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية.

وكان النيزك يسير بسرعة أكثر من 120 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع نحو 64 كيلومترا عندما تفتت.

