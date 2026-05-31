الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات

نيودلهي في 31 مايو /وام/ أعلنت الهند تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات ​الطائرات لمدة أسبوعين بدءا من أول يونيو .

وذكرت الحكومة الهندية في بيان ‌أن ⁠الرسوم على صادرات البنزين ‌تحددت ⁠عند 1.5 روبية (0.0158 دولار) ​للتر ⁠الواحد، في حين تحددت ⁠الرسوم على الديزل عند ⁠13.5 روبية للتر الواحد. أما رسوم ⁠التصدير ​على وقود الطائرات ⁠فتحددت عند 9.5 روبية للتر الواحد.

وتجري مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، ​وتستند إلى ‌متوسط الأسعار الدولية للنفط ​الخام والبنزين والديزل ​ووقود الطائرات خلال

الفترة ⁠منذ المراجعة الأحدث.

