11 قتيلا في تسرّب كيميائي في مصنع للورق في الولايات المتحدة

واشنطن في 31 مايو /وام/ ارتفع عدد ضحايا حادث تسرُّب مواد كيميائية في مصنع للورق في ولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة إلى 11 شخصا، بعدما تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث جميع المفقودين التسعة، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية أمس.

وانفجر خزان ضخم يحتوي على عشرات آلاف الليترات من مادة شديدة التآكل الثلاثاء في المصنع الواقع في مدينة لونغفيو، لتنطلق على إثر الحادث عملية بحث واسعة النطاق.

وقال رئيس خدمة إطفاء لونغفيو براد هانيغ، في مؤتمر صحافي "لقد عثرنا على الموظف التاسع والأخير من بين المفقودين في هذا الحادث".

وكانت فرق الإنقاذ أعلنت الأربعاء مقتل شخصين، فيما ظلّ تسعة آخرون في عداد المفقودين.

ووقع الحادث في شركة "نيبون دايناويف باكيجينغ" خلال تبديل نوبة العمل في الصباح الباكر، عندما انفجر خزان بسعة 900 ألف غالون (3.4 مليون لتر) يحتوي على كمية كبيرة من مادة "المحلول الأبيض"، الذي يحتوي بدوره على هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم، ويُستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج اللب الذي يُصنع منه الورق.

