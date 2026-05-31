مصرع 5 أشخاص إثر انهيار أثناء عملية تعدين غير قانونية في الصين

كونمينغ في 31 مايو /وام/ لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر وقوع انهيار أثناء أنشطة تعدين غير قانونية في محافظة هويتسه بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقالت السلطات المحلية إن الحادث وقع في الساعة 4:30 صباحا تقريبا في قرية بايوو التابعة لبلدة ناقو في محافظة هويتسه.

ونفذت إدارات الاستجابة للطوارئ، والأمن العام، والإطفاء، والصحة، والموارد الطبيعية من مدينة تشيويجينغ ومحافظة هويتسه عمليات الإنقاذ بشكل سريع، حيث تمكنت من إخراج جميع الأشخاص الستة المحاصرين ونقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتوفي خمسة من الأشخاص الذين تم إنقاذهم متأثرين بجراحهم، واستقرت حالة الناجي الآخر حاليا حيث لا يعاني من إصابات تهدد حياته.

