شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس الاتحاد للكوميتيه

الشارقة في 31 مايو / وام / اختتمت مساء أمس منافسات موسم الكاراتيه 2025-2026 بإقامة بطولتي كأس الاتحاد لفرق الكوميتيه، وبطولة أصحاب الإرادة الأولى لأصحاب الهمم، على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة.

وتصدر نادي شباب الأهلي منافسات كأس الاتحاد للكوميتيه، وحقق ألقاب مسابقات الإناث بعد تتويجه بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، كما توج بدرع التفوق العام لفئات الفتيات، والناشئات، والآنسات، والسيدات.

وأحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية ألقاب فئات الناشئين والشباب والرجال، ليحصد درع التفوق العام للأشبال، والناشئين والشباب والرجال.

وشهدت البطولتان مشاركة 168 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 أندية ومراكز رياضية في منافسات كأس الاتحاد للكوميتيه، إلى جانب 47 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم من 8 أندية ومراكز رياضية.

وقام الاتحاد بتكريم الأجهزة الفنية المتميزة في الموسم على مستوى الإناث، وتصدرها نادي شباب الأهلي، ثم شرطة دبي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية ماغمادور، بينما حقق نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول في فئة الذكور، وتبعه شباب الأهلي ونادي الذيد، ونادي كلباء.

حضر حفل الختام المهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس اتحاد الكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي.