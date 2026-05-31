"ببلش هير" تؤكد حضور المرأة في صناعة النشر عالمياً

وارسو في 31 مايو / وام / نظمت "ببلش هير" المبادرة عالمية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر خلال مشاركتها الأولى في "معرض وارسو الدولي للكتاب 2026" برنامجاً مهنياً وحوارياً لمناقشة قضايا القيادات النسائية وحقوق النشر والترجمة ووصول الكتب إلى الأسواق العالمية.

وجاءت مشاركة "ببلش هير" في حضور يعكس التزام الإمارة بتعزيز الحوار الثقافي الدولي وفتح مسارات جديدة للتعاون بين صناعة النشر العربية ونظيراتها الأوروبية، لا سيما في السوق البولندية التي تتميز بثقافة قرائية وحراك مهني نشط في مجال الكتابة والترجمة.

وشهد جناح "ببلش هير" في جناح الشارقة ضيف شرف المعرض إقبالاً من ناشرين وقراء ومهنيين وقادة صناعة الكتاب من بولندا وأوروبا والعالم وتضمن البرنامج جلستين حواريتين تناولتا ريادة المرأة في مجال النشر على المستوى العالمي.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن مشاركة "ببلش هير" في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 ثمرة لشراكتها الراسخة مع هيئة الشارقة للكتاب، إذ وفّر برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض فرصة مهمة لتعريف النساء العاملات في منظومة النشر البولندية على رسالة المبادرة القائمة على دعم حضور المرأة في مواقع القرار داخل قطاع النشر العالمي وفي ختام مشاركتنا نغادر وارسو بعلاقات جديدة وشراكات واعدة وإيمان راسخ بأهمية ربط النساء العاملات في قطاع النشر بجميع أسواق العالم.

ونظمت "ببلش هير" جلسة حوارية بعنوان "المرأة ترسم ملامح قطاع النشر العالمي: هل تسهم الشخصيات النسائية القيادية في تحديد ما يتم نشره وما يصل إلى الأسواق حول العالم" تناولت دور القيادات النسائية في تحديد اتجاهات مشتريات الكتب واختيارات الترجمة والقصص العابرة للحدود.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من سونيا دراغا من دار سونيا دراغا للنشر كلير كريستيان من Kevin Anderson & Associates ماجدالينا كلوس-بودسيادلو من Wytwórnia.

كما نظمت "ببلش هير" جلسة بعنوان "ما يُترجم وما يعبر الحدود: رائدات إماراتيات وبولنديات في مجال حقوق النشر والترجمة والوصول إلى الأسواق" ناقشت العوامل التي تحدد انتقال الكتب بين الأسواق والمزايا التي تتيح للقصص الوصول إلى قراء جدد في بيئات ثقافية ولغوية مختلفة.

ونُظمت الجلسة بالتعاون مع "جمعية الناشرين الإماراتيين" بمشاركة كلٍّ من مالغورزاتا دودا-كلاغ من Best Books وجوانا ماتسيوك من Wydawnictwo Mięta و أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين والشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات "غاف" والدكتورة لطيفة الحاج من دار بوملحة للنشر والتوزيع وعضو جمعية الناشرين الإماراتيين.