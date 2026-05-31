عبدالله المري: شرطة دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي الحديث

دبي في 31 مايو / وام / أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تواصل مسيرتها في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الشرطي الحديث والابتكار المؤسسي، تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيسها.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس شرطة دبي، استعرض فيه محطات التطور التي شهدتها المؤسسة الأمنية منذ انطلاقها، ودورها في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والأمان في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المري إن شرطة دبي نجحت خلال سبعة عقود في بناء منظومة أمنية متطورة جعلت الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن المؤسسة واصلت تطوير قدراتها واستشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات والتحديات بكفاءة ومرونة.

وأوضح أن مسيرة شرطة دبي شهدت سبع مراحل رئيسية أسهمت في تطورها المؤسسي، بدءاً من مرحلة التأسيس وصولاً إلى مرحلة التحول الذكي والاستدامة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتعزيز كفاءة العمل الأمني واستدامته.

وأضاف أن شرطة دبي أثبتت قدرتها على التكيف مع مختلف التحديات والأزمات من خلال الجاهزية الاستباقية والكفاءات الوطنية المؤهلة ومنظومة عمل متكاملة ضمنت استمرارية الخدمات الأمنية والمرورية والجنائية والمجتمعية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً استمرار شرطة دبي في الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة بما يعزز جاهزية المؤسسة الأمنية ويرسخ جودة الحياة والأمن والأمان في المجتمع.

وثمّن المري جهود منتسبي شرطة دبي السابقين والحاليين ودورهم في تحقيق الإنجازات التي عززت مكانة المؤسسة على المستويين الإقليمي والعالمي.