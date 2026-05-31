منتخب الإمارات لألعاب القوى الرابع في الترتيب العام ببطولة آسيا

هونغ كونغ في 31 مايو / وام / اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً، بهونغ كونغ، خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري، بإحراز المركز الرابع في الترتيب العام من بين 30 دولة، برصيد 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وبرونزية.

وتصدر المنتخب الصيني الترتيب العام محققاً 25 ميدالية بواقع 14 ذهبية و9 فضيات وبرونزيتين، وجاء وصيفاً المنتخب الهندي برصيد 18 ميدالية، منها 9 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، والمنتخب الياباني ثالثاً بـ 17 ميدالية، منها 5 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

ووصف اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، المركز الرابع بأنه نجاح استثنائي كبير مقارنة بمنتخبات قوية وعريقة على مستوى القارة، خصوصاً أن منتخب الإمارات شارك بعناصر واعدة أمام نخبة من أبرز نجوم وأبطال آسيا في هذه الفئة العمرية.

وأكد أن الإنجاز يكتسب قيمة مضاعفة لأن المنتخب شارك في البطولة بـ10 لاعبين ولاعبات فقط، مقارنة بعدد من المنتخبات التي تجاوز عدد المشاركين فيها 50 لاعباً ولاعبة، ما يعكس جودة برامج الإعداد والتأهيل، والنجاح المتواصل في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية القادرة على المنافسة بأعلى المستويات الآسيوية والدولية.

وأشار إلى أن ما تحقق إضافة نوعية لجهود الاتحاد في تعزيز مؤشرات الاستراتيجية التطويرية والتنافسية في البطولات الخارجية، عبر مسار متدرج يبدأ من البطولات الخليجية والعربية وصولاً إلى القارية، ومن ثم التطلع إلى آفاق أكبر خلال السنوات المقبلة.

وتوجه رئيس الاتحاد بالتهنئة إلى المتوجين في المنافسات المختلفة، مثنياً على روحهم العالية وإصرارهم الكبير على رفع علم الدولة على منصات التتويج، كما أشاد بالمستويات الفنية المميزة لبقية أعضاء المنتخب خلال منافسات البطولة.