"يوتيوب بريميوم" يعزز خدمات البودكاست والموسيقى بميزات ذكية جديدة

واشنطن في 31 مايو/ وام / أطلقت منصة "يوتيوب" حزمة ميزات متطورة لمشتركي "بريميوم" تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة إنتاج وبث البودكاست.

ووفرت المنصة خاصية "السرعة التلقائية" و"وضع التشغيل أثناء الحركة" الذي يمنح المستخدمين أدوات تحكم مبسطة وآمنة لتسهيل تخطي المقاطع أو إعادتها أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة. وعززت الخدمة كذلك بميزة "اطلب الموسيقى" التي تتيح إنشاء محطات راديو وقوائم تشغيل مخصصة، مع اقتراح محتوى بودكاست يتناسب مع التفضيلات الموسيقية للمستخدم وحالته المزاجية، علما بأن هذه التحديثات متاحة حاليا عبر نظام "أندرويد" وستطرح قريبا لمستخدمي "آي أو إس".

-خلا-