رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصربي بحثا خلاله تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الإستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية





أبوظبي في 31 مايو/وام / بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية..وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإماراتية ــ الصربية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تمثل إطاراً أساسيا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وتحقيق الازدهار المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين.