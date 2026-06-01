"ناسا" تخطط لاستخدم الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في بناء قاعدة على القمر

واشنطن في الأول من يونيو/ وام/ تخطط وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لاستخدام الطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء قاعدتها على سطح القمر ودعم عمليات الاستكشاف المستقبلية.

وقال كارلوس غارسيا غالان المدير التنفيذي لبرنامج قاعدة القمر في الوكالة في تصريحات لـ "ريا نوفوستي" :" إن الذكاء الاصطناعي هو أحد الأشياء التي ستساعدنا في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى ويعتمد على التجربة والتطوير التدريجي.

وأوضح أن العمل جار حاليا على تحديد أنظمة القاعدة وأدواتها الأساسية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة ضمن المرحلة التمهيدية من المشروع.

وكانت "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لبناء قاعدة قمرية دائمة على ثلاث مراحل، تبدأ بتأسيس البنية التحتية للطاقة والاتصالات، تليها مرحلة تطوير بيئة صالحة للسكن، وصولا لتحقيق وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر.

