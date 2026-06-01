انفجار في منشأة هانوا للفضاء في دايجون بكوريا الجنوبية

سيؤول في الأول من يونيو /وام/ أفاد تقرير إخباري بوقوع انفجار في منشأة تابعة لشركة "هانوا آيروسبيس" في مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم إن السلطات تلقت بلاغا عن الانفجار في منشأة الشركة الدفاعية الواقعة بالمدينة، على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب سيؤول، في الساعة 59:10 صباحا.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحادث.

ويعتقد مسؤولو الشرطة والإطفاء أن الانفجار المشتبه به قد يكون ناجما عن المادة المستخدمة في أنظمة الدفع، ويعتزمون التحقيق في السبب الدقيق للحادث.

