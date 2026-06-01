خمسة قتلى في إندونيسيا بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

جاكرتا في الاول من يونيو /وام/ قتل خمسة أشخاص وأصيب نحو عشرون آخرون، إثر انفجار قنبلة يُشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية صيد إندونيسية.

ووقع الانفجار بعد ظهر أمس الأحد في إقليم بابوا في شرق إندونيسيا الذي يشهد حركة تمرّد، وتسبب بكرة من اللهب تلتها سحابة دخان كثيفة، بحسب لقطات لوسائل إعلام محلية.

وأسفر الحادث عن تدمير تسعة بيوت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنه "يُشتبه في أن يكون مصدر الانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية".

وما زال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، وتلقى 19 شخصا علاجات من إصابات طفيفة.

-خلا-